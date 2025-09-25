Uccise il genero e la nuora: confermata la condanna all'ergastolo La sentenza della Corte di assise di Appello per Raffaele Caiazzo

La terza corte di assise di appello di Napoli (terza sezione, presidente Vittorio Melito) ha confermato la condanna all'ergastolo inflitta in primo grado a Raffaele Caiazzo , 45 anni, ritenuto responsabile di aver ucciso - con un'arma detenuta illegalmente - il genero Luigi Cammisa, 29 anni, e la nuora Maria Brigida Pesacane, di 24 anni. Lo riferisce l'Ansa.

Il duplice omicidio avvenne a Sant'Antimo l'8 giugno 2023. Il 45enne, secondo quanto emerso dalle indagini, avrebbe ucciso i due ritenendo che fossero amanti, una circostanza che invece non è stata mai riscontrata.

Nella cittadina del Napoletano, dopo il duplice omicidio, circolò la voce, anche questa non confermata che l'uomo si fosse invaghito della nuora.