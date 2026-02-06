Domani Genoa-Napoli: rientra Rrahmani. Abbondanza in attacco Finalmente qualche soluzione in più per Conte

Inizia piano piano a svuotarsi l’infermeria del Napoli e qualche buona notizia per Conte arriva già in vista della partita di domani alle 18 a Marassi contro il Genoa.

La novità è il rientro di Rrahmani. Il kosovaro ha smaltito l’infortunio. Giocherà sul centrodestra con Buongiorno e Juan Jesus in una difesa che dovrà fare a meno del capitano Giovanni Di Lorenzo. Conte ritroverà quasi certamente anche Milinkovic-Savic (ma a Marassi dovrebbe giocare ancora Meret) e Mazzocchi che proverà ad esserci.

Ancora in dubbio Politano: non è escluso che rientri direttamente in Coppa Italia contro il Como senza affrettare i tempi".

Intanto, sembra assurdo, ma in attacco inizia ad esserci abbondanza. A Marassi Conte dovrebbe confermare Vergara ed Elmas a supporto di Hojlund ma dietro scalpitano sia Romelu Lukaku che i nuovi arrivati Giovane e Alisson Santos, entrambi in gol nell’amichevole di mercoledi a Castel Volturno contro il Giugliano.