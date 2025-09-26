Insulta infermiera e schiaffeggia dottoressa: denunciata 26enne al Monaldi L’aggressione in ospedale

Momenti di tensione all’ospedale Monaldi di Napoli, dove una paziente di 26 anni è stata denunciata dai carabinieri dopo un episodio di violenza ai danni del personale sanitario. La giovane, trovandosi nell’area di degenza, è stata invitata da un’infermiera ad abbassare il volume del cellulare. La richiesta ha scatenato la sua reazione aggressiva.

Prima gli insulti, poi lo schiaffo alla dottoressa

Secondo quanto ricostruito, la ragazza ha prima insultato l’infermiera, poi ha colpito con uno schiaffo la dottoressa intervenuta per riportare la calma. Sul posto è stato necessario l’intervento di una pattuglia dei carabinieri della compagnia mobile di zona, che ha identificato la 26enne e proceduto con la denuncia.

La denuncia e le indagini

La donna dovrà rispondere di violenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Il caso è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria. L’episodio riaccende l’attenzione sulle aggressioni al personale medico e infermieristico negli ospedali campani, purtroppo sempre più frequenti.