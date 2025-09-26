Casoria: un taglio allo spaccio, il retrobottega del barbiere pusher Arrestato dai carabinierin un 49enne

Tagliare capelli e tagliare droga? Pare fosse possibile, nel salone di un coiffeur nel napoletano. O meglio, lo è stato fino a ieri pomeriggio, quando i carabinieri gli hanno stretto le manette ai polsi.

Le voci sul presunto “retrobottega” parallelo erano già arrivate sulla scrivania dei militari della stazione di Casoria: quel barbiere non offre solo acconciature ma anche una pausa dai pensieri dall'aroma di marijuana.

Così è scattato il blitz: pochi minuti di intervento, tra forbici e clienti con gli occhi sbarrati.

Nel negozio, i carabinieri hanno sequestrato 69 grammi di erba, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

Il titolare, un 49enne incensurato, è stato arrestato e dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio. E’ ora ai domiciliari, in attesa di giudizio.