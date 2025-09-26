Cade da un'impalcatura, operaio di 55 anni muore in ospedale

Era impegnato in alcuni lavori di ristrutturazione

Napoli.  

Ancora morti sul lavoro in Campania e in particolare nella provincia di Napoli. Un operaio di 55 anni, Antonio Maione, è precipitato da un'impalcatura.

Soccorso dal 118, l'uomo è deceduto in ospedale. L'incidente è avvenuto in via dei Mille: stando a quanto risulta dagli accertamenti degli investigatori, il 55enne era impegnato nei lavori di ristrutturazione.

La sua posizione lavorativa è al vaglio degli investigatori, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica della tragedia, l'ennesima sui luoghi di lavoro.

