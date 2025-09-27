Napoli: ferito durante tentativo rapina, 29enne in ospedale E' accaduto nei pressi di piazza Nolana

I Carabinieri indagano sul ferimento di un 29enne algerino avvenuto nel pomeriggio di ieri a Napoli, nei pressi di piazza Nolana. Il 29enne è stato trasportato dal 118 all'ospedale Vecchio Pellegrini dove è stato curato per ferite al volto e alla spalla destra. Secondo una prima ricostruzione, ancora da verificare, il 29enne, mentre si trovava in piazza Nolana, sarebbe stato avvicinato da una persona verosimilmente straniera che lo avrebbe aggredito per rapinarlo. La vittima è stata dimessa con 10 giorni di prognosi. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri della compagnia Napoli Stella.