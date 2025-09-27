Lotta al lavoro nero in Campania: controlli e denunce dei carabinieri Ecco il bilancio del'attività svolta a Napoli

I carabinieri della compagnia Stella hanno effettuato un servizio a largo raggio nel rione Vasto e nelle zone limitrofe con i carabinieri del reggimento Campania e con il personale dell’Asl. Diversi i controlli effettuati.

Durante i controlli i militari e il personale Asl hanno ispezionato il laboratorio di un'attività commerciale riscontrando la non conformità grave per carenze igienico sanitarie (violazione procedura Hccp). Trovati anche 10 lavoratori presenti ma 4 di questi erano in nero. Due dei quattro non assunti erano extracomunitari e sprovvisti di permesso di soggiorno. Per questo motivo sono in corso verifiche volte ad accertare il loro status sul territorio italiano. L’attività è stata sospesa a partire dal prossimo 29 settembre. In un’altra attività di ristorazione è stato trovato un lavoratore in nero.



Denunciata poi una 64enne che aveva un allaccio abusivo tra l’impianto elettrico della propria abitazione e un’infrastruttura Enel che era in strada.

Denunciato infine per evasione anche un 47enne che non era in casa al momento del controllo nonostante fosse sottoposto ai domiciliari. Non sono mancati i controlli al codice della strada con 3 veicoli sequestrati e 6 patenti di guida ritirate.