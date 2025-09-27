Sorpreso con la droga in centro a Napoli: arrestato dalla polizia Lotta alla detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti

La polizia di Stato ha arrestato un 20enne napoletano, con precedenti per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

In particolare, i falchi della squadra mobile, nel transitare in vico Cinquesanti, hanno notato un soggetto che, accortosi della presenza degli operatori, dopo aver occultato qualcosa all’interno dei pantaloni si è dato a precipitosa fuga tra i dedali del centro storico.

Ne è nato un inseguimento a piedi fin quando, giunti all’altezza della strada dell’Anticaglia, i poliziotti lo hanno raggiunto e, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione , bloccato trovandolo in possesso di 6 involucri di marijuana del peso di 17 grammi circa, 3 involucri di hashish del peso di 18 grammi circa e 400 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Inoltre, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli operatori hanno effettuato un controllo presso l’abitazione del predetto dove hanno rinvenuto, ben occultato, un panetto di hashish del peso di 50 grammi circa, 570 euro suddivisi in banconote di diverso taglio, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga. Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.