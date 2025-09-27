Controlli movida nel quartiere Montecalvario: arrestato un 48enne per droga E' stato sorpreso mentre cedeva un involucro di hashish ad una persona

Nella serata di ieri, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli volti ad intensificare il controllo del territorio nelle aree della “movida”, personale della Polizia di Stato e nello specifico dei Commissariati Montecalvario e Pianura, i militari della Guardia di Finanza, con l’ausilio di personale della Polizia Locale, dell’Ispettorato del Lavoro e dell’ASL Napoli 1 Centro, hanno effettuato controlli nel quartiere Montecalvario.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato 55 persone, di cui 9 con precedenti di polizia, e controllato 8 esercizi commerciali; ad alcuni dei titolari sono state contestate diverse non conformità significative e 2 attività commerciali sono state sanzionate per occupazione abusiva di suolo pubblico.

Inoltre, durante il medesimo servizio, i poliziotti del Commissariato Montecalvario hanno tratto in arresto un 48enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti poiché sorpreso in via Emanuele De Deo mentre stava cedendo un involucro di hashish ad un soggetto; infine, l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale.