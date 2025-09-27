Chiaiano sotto tiro: la polizia contesta 152 violazioni al codice della strada Servizio straordinario di controllo del territorio

La polizia ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere di Chiaiano. In particolare, gli agenti dei Commissariati Chiaiano e Scampia, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, di personale della polizia amministrativa e sociale della questura di Napoli, dei Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e di personale dell’Anm, hanno identificato 180 persone, di cui 52 con precedenti di polizia, controllato 60 veicoli, di cui 2 sottoposti a sequestro amministrativo ed uno a fermo amministrativo, e contestato 152 violazioni del Codice della Strada.

Ancora, nel corso del medesimo servizio, gli operatori hanno denunciato il titolare di un’attività commerciale per inadempienze di varia natura, contestando violazioni amministrative per un ammontare complessivo di 2.800 euro mentre, altre 3 persone, detentori di armi, sono state denunciate per irregolarità sui rinnovi dei titoli di porto d’armi e per non aver presentato agli organi di Pubblica Sicurezza adeguata certificazione medica negli ultimi 5 anni. Infine, sono state controllate 20 persone sottoposte a misure restrittive o alternative alla detenzione.