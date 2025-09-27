San Michele Arcangelo: la polizia onora il suo patrono in Campania

Lunedì, alle 10.30, nella chiesa di San Giovanni a Carbonara a Napoli sarà celebrata la santa messa in occasione della ricorrenza di San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato.
La celebrazione eucaristica sarà presieduta dall’Arcivescovo Metropolitano di Napoli Domenico Battaglia.
All’evento parteciperanno autorità civili, militari e politiche della provincia di Napoli, una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato, familiari delle vittime del dovere e dei caduti in servizio nonché rappresentanti delle realtà associative locali.
Le celebrazioni per San Michele Arcangelo saranno accompagnate, inoltre, dal “Family Day”, volto a favorire momenti di aggregazione tra il personale ed i propri familiari nei luoghi e negli ambienti di lavoro.