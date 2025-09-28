Botte in tabaccheria: 37enne manda in ospedale 60enne Ancora da chiarire i motivi del litigio. L' aggressore è stato arrestato

Una lite in una tabaccheria è sfociata in una violenta aggressione, costata alla vittima il ricovero in ospedale. È successo a Boscoreale, in provincia di Napoli, dove i Carabinieri hanno arrestato un 37enne per lesioni aggravate.

In via Passanti Flocco il 37enne, di Pompei, ha litigato con un 60enne del posto, per motivi ancora da chiarire.

L'uomo ha atteso il 60enne all’esterno e l’ha colpito con violenza a calci e pugni. Il 60enne è stato portato all’Ospedale del Mare di Napoli, dove è ancora ricoverato. I militari della stazione di Boscoreale, analizzate le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza e raccolte le testimonianze dei presenti, hanno individuato e identificato il 37enne, che è stato raggiunto a casa e arrestato. È ora in carcere, in attesa di giudizio.