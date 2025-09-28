Foto sotto la gonna di una ragazza: denunciato È accaduto in metropolitana

Attimi di paura alla fermata Lepanto della metropolitana di Roma. Un uomo di 47 anni, originario di Napoli, è stato denunciato dai Carabinieri, poiché gravemente indiziato di lesioni personali e molestie. Secondo quanto ricostruito, il

47enne, mentre percorreva le scale di uscita della stazione, avrebbe approfittato della situazione per scattare una fotografia sotto la gonna di una ragazza di 21 anni, romana. La giovane, accortasi dell'accaduto, ha immediatamente reagito tentando di inseguire luomo per fermarlo.

Ne è nata una colluttazione: il 47enne, nel tentativo di guadagnarsi la fuga, ha spinto la ragazza facendola cadere a terra e l'ha colpita con alcuni calci. La vittima ha riportato anche contusioni giudicate guaribili in 10 giorni.