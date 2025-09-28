Padre e figlio feriti in sparatoria a Pozzuoli Nel tentativo di sedare una lite coniugale, padre e figlio sono stati raggiunti da colpi di pistola

In serata, nei pressi dell’imbocco del tunnel Tranvai, sono stati esplosi colpi d’arma da fuoco contro due persone, padre e figlio, feriti rispettivamente all’addome e alla gamba. Le vittime sono state trasportate d’urgenza all’ospedale La Schiana, dove hanno ricevuto le prime cure. Il 60enne, colpito all’addome, è stato sottoposto a un intervento chirurgico ed è in prognosi riservata. Il figlio di 31 anni, ferito alla gamba, è rimasto cosciente e non è in pericolo di vita. Entrambi restano sotto stretta osservazione medica.

Dinamica e motivazioni

Da una prima ricostruzione emerge che i due sarebbero stati coinvolti mentre cercavano di calmare una lite tra coniugi. Alcuni testimoni hanno riferito che gli spari sarebbero partiti da uno scooter con due persone a bordo, una delle quali avrebbe impugnato l’arma e aperto il fuoco. Le indagini non escludono nessuna ipotesi. Sul caso stanno lavorando gli agenti della Questura di Napoli e del Commissariato di Pozzuoli. Sono in corso rilievi e raccolta di testimonianze per ricostruire con precisione l’accaduto. Gli investigatori sono sulle tracce del responsabile, che al momento è riuscito a dileguarsi.