E' morto il 62enne coinvolto nell'incidente di via Miano Un'altra vittima della strada a Napoli

Grave incidente stradale in Via Miano, nei pressi del deposito Anm Garittone. Una Fiat Panda, condotta da un uomo di 67 anni, ha perso il controllo del veicolo per cause ancora in fase di accertamento, invadendo la corsia opposta.

Nel sinistro sono rimaste coinvolte tre auto in sosta e due motocicli, presumibilmente provenienti dal senso opposto. Il conducente del primo motociclo, un uomo di 62 anni alla guida di un Kymco, e' stato trasportato in codice rosso all'ospedale Cto, dove e' stato purtroppo constatato il decesso.

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale di Napoli, guidati dal Comandante Generale Ciro Esposito, e le ambulanze del 118.

L'incidente stradale è avvenuto poco distante dal luogo dell'omicidio di Umberto Russo, ieri mattina.