Melillo, Grimaldi e Elodie ricordano Piersanti Mattarella a Napoli Una giornata dedicata alla memoria

Una giornata dedicata alla memoria di Piersanti Mattarella, presidente della regione Siciliana assassinato dalla mafia nel 1980. Collegato da remoto il nipote Andrea Mattarella.

A promuovere l'iniziativa, che ha visto come protagonisti gli studenti, l'università degli studi di Napoli “Parthenope”. Lavori introdotti come sempre in maniera impeccabile dal docente di storia delle dottrine politiche alla “Parthenope”, visiting professor presso l’Università di San Isidro e presidente dell’associazione internazionale Philosophy of Human Rights Leone Melillo:

Ad arricchire il programma la presenza del regista e scrittore Aurelio Grimaldi e la cantante del momento Elodie, insieme a Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo.

"Questo evento formativo e culturale - ha evidenziato Melillo - rammenta l'importanza dell'indirizzo politico locale, perseguito con tenacia e determinazione da Piersanti Mattarella, presidente della Regione Siciliana, mentre tratteggia anche fondamenti di pedagogia della politica.

Lo evidenzia anche Sergio Mattarella, con le sue dichiarazioni rese il 1 ed il 14 luglio 1986. Un riferimento quanto mai attuale, che impegna anche il centro-destra nell'individuazione di un candidato presidente, per le imminenti elezioni regionali in Campania. È necessario coniugare insieme la dimensione tecnica e quella politica, come suggerisce il lascito di Piersanti Mattarella, per il diritto pubblico".