Mergellina e a Pozzuoli: ai raggi x la movida degli chalet La polizia identifica 284 persone, di cui 46 con precedenti

La polizia ha effettuato controlli a Mergellina e a Pozzuoli. In particolare, nel fine settimana appena trascorso, nella zona movida degli “chalet” di Mergellina e in largo Sermoneta, gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico hanno identificato 284 persone, di cui 46 con precedenti di polizia, e controllato 69 veicoli.

Ancora, nella giornata di sabato, gli agenti del commissariato di Pozzuoli, con la collaborazione del reparto prevenzione crimine, hanno effettuato controlli nel quartiere di Monteruscello, nel corso dell’attività, i poliziotti hanno identificato complessivamente 132 persone, di cui 24 con precedenti di polizia, controllato 63 veicoli e denunciato 2 persone a vario titolo.

Infine, sono state controllate 16 persone sottoposte a misure restrittive o alternative alla detenzione.