Napoli, giardini Nino Taranto: ancora degrado e abbandono Lungo la balaustra mancano diverse colonnine. Permane la discarica

A seguito delle sollecitazioni pervenutegli da residenti della zona, Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero, ha effettuato oggi un nuovo sopralluogo nei giardini, posti in via Aniello Falcone, nel quartiere Vomero, intitolati a Nino Taranto, uno dei più apprezzati e conosciuti attori napoletani del '900.

"Nel marzo 2010, con grande enfasi, l’amministrazione comunale intitolò quest’area a verde pubblico che affaccia su parco Grifeo, dove l’attore aveva abitato, al grande Nino Taranto – ricorda Capodanno -. Nell’occasione si accennò anche alla realizzazione di un busto dell’artista che, però, non è stato più collocato.

A distanza di quindici anni da quell'evento, nel corso dell'odierno accesso è apparso, ancora una volta, del tutto evidente lo stato di abbandono e di degrado nel quale versano i suddetti giardini - sottolinea Capodanno -. In particolare, in pessimo stato di manutenzione versa la balaustra che affaccia sul panorama, transennata da tempo con un nastro di plastica rosso che nel tempo è stato divelto e abbattuto in più punti, senza che siano ancora stati realizzata i lavori per ripristinarla.

Addirittura - aggiunge Capodanno - in diversi punti mancano alcune colonnine, creando dei veri e propri varchi, che possono rappresentare un pericolo, soprattutto per i bambini, che frequentano l'area a verde.

Ancor più grave - puntualizza Capodanno - la situazione che si verifica nell’area sottostante la balaustra dove si è formata una vera e propria discarica, con la presenza di bottiglie rotte, lattine vuote, piatti e bicchieri di plastica e anche un pallone di cuoio, oltre a rifiuti di vario genere, residui dei tanti festeggiamenti che avvengono in quest'area senza che si provveda poi a pulirla ma semplicemente gettandoli nell'area sottostante.

Si tratta di diverse centinaia di oggetti che evidentemente non vengono rimossi da tempo e che purtroppo sembrano oramai fare parte integrante di uno dei più bei panorami del capoluogo partenopeo, da dove si può ammirare anche l'isola di Capri".

Al riguardo Capodanno sollecita l’intervento immediato degli uffici comunali competenti, che fanno capo all'assessorato al verde, con delega affidata all'assessore Vincenzo Santagada, anche in relazione alle implicazioni sia relativa alla sicurezza che ai problemi di carattere igienico-sanitarie, al fine di restituire dignità e decoro, attraverso l’esecuzione di tutte le opportune e necessarie opere di manutenzione, a una delle poche aree a verde pubblico presenti nell'ambito del quartiere collinare partenopeo.

Con l'occasione lo stesso Capodanno invita l'amministrazione comunale a porre in atto una soluzione definitiva per evitare che i giardini intitolati al grande artista scomparso tornino, come purtroppo accaduto in diverse occasioni, all'attenzione delle cronache per lo stato di degrado e d'abbandono.