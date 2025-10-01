Napoli, lancia felpa incendiata contro la compagna: arrestato 41enne Lite violenta in un appartamento a Santa Lucia

Paura nella notte a Napoli, nel quartiere di Santa Lucia, dove un uomo di 41 anni di origini ucraine è stato arrestato dai Carabinieri del nucleo radiomobile dopo un grave episodio di violenza domestica.

La ricostruzione dei fatti

Secondo quanto accertato dagli investigatori, il 41enne ha avuto una lite con la compagna all’interno dell’appartamento in cui vivono. Dopo il diverbio, l’uomo è uscito di casa per poi tornare poco dopo e lanciare all’interno dell’abitazione una felpa incendiata, dopo aver infranto una finestra.

La donna illesa ma sotto shock

La compagna, fortunatamente, non ha riportato ferite ma è rimasta profondamente scossa dall’accaduto. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Carabinieri, che hanno messo in sicurezza la donna e ricostruito la dinamica dei fatti.

L’arresto del 41enne

Il 41enne è stato bloccato e condotto in camera di sicurezza. Dovrà rispondere delle accuse di maltrattamenti in famiglia e danneggiamento aggravato. L’uomo resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa delle prossime decisioni.