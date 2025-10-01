Strattonata e scaraventata a terra da una banda di ragazzini: preso un minore La rapina è avvenuta a Napoli in piazza Sant’Anna a Capuana

La polizia ha arrestato un minorenne napoletano, per rapina aggravata in concorso. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare lungo corso Garibaldi, hanno udito delle urla di una donna per poi notare dei ragazzi fuggire in direzione di via Caracciolo.

Gli operatori prontamente intervenuti, dopo aver constatato che i soggetti avevano rapinato una donna, li hanno inseguiti riuscendo a bloccare il minore mentre i complici sono riusciti a far perdere le proprie tracce.

La vittima ha riferito agli agenti che mentre passeggiava era stata avvicinata da alcuni giovani che, dopo averla strattonata facendola rovinare al suolo, si erano impossessati della borsa.

Inoltre l'uomo è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e per tale motivo è stato denunciato in stato di libertà per lesioni personali e porto d’armi ed oggetti atti ad offendere.

La refurtiva restituita alla vittima e per tale motivo, il minore è stato arrestato e accompagnato presso la struttura di prima accoglienza dei minori di Colli Aminei.