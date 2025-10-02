"Ci vorrebbe un altro Riina per farti saltare in aria": minacce social a Maresca Il magistrato era in diretta live

Gravi minacce sono state rivolte al magistrato antimafia Catello Maresca nel corso di una diretta sulla piattaforma social TikTok. Parole che invocano atti di violenza e terrorismo sono apparse in commenti da parte di profili anonimi mentre Maresca, ex Pubblico Ministero della DDA di Napoli, era in live.

Tra le frasi più inquietanti comparse durante la diretta si leggono riferimenti espliciti a figure criminali di spicco e atti sanguinosi: “Se ti acchiappa Sandokan” e, ancora, l’invocazione a un nuovo attentato: “fece bene Totò Riina ci vorrebbe un altro Totò per far saltare in aria te, Gratteri e Nordio”.

Maresca, che coordinò proprio l'inchiesta che portò all'arresto del boss latitante Michele Zagaria, ha ricevuto tantissimi messaggi di solidarietà e di incitamento scritti da coloro che stavano seguendo la diretta social.

Il magistrato per lungo tempo, quand'era alla DDA di Napoli, ha contribuito alla cattura dell'ex primula rossa del clan dei casalesi Michele Zagaria, arrestato il 7 dicembre 2011 dopo 15 anni di latitanza.