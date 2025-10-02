Rapina in gioielleria con maschere e fucile: 5 arresti Il colpo era avvenuto nell'aprile del 2024

Con maschere integrali in silicone e armati di pistola e fucile, hanno fatto irruzione in una gioielleria nel centro di Marcianise (Caserta), costringendo i proprietari a consegnare gioielli e incasso giornaliero per un valore di 63mila euro. Sono stati identificati e arrestati i presunti responsabili della rapina, avvenuta ad aprile 2024: i Carabinieri della compagnia di Marcianise hanno eseguito un'ordinanza, emessa dal gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere su richiesta della Procura sammaritana, applicativa di misure cautelari nei confronti di 5 indagati (3 in carcere e 2 ai domiciliari) per concorso in rapina e tentata rapina aggravate, furto aggravato, ricettazione, detenzione e porto abusivo di armi.

L'ordinanza è stata eseguita a Napoli, nel Parco Verde di Caivano e ad Arzano nel Napoletano, ad Aversa e Orta di Atella nel Casertano e a Fondi (Latina). Il gruppo criminale, secondo quanto ricostruito dalle indagini, avrebbe adottato le medesime modalità anche in occasione di una tentata rapina ai danni del gestore di un autonoleggio nella provincia di Napoli.