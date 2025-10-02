Picchia la figlia 13enne in strada, padre violento bloccato dalla Polizia locale L'uomo è stato denunciato: allertati anche i servizi sociali

Gli agenti della Polizia locale di Napoli, durante un servizio di notifica di atti giudiziari in abiti civili lungo via Diocleziano, sono intervenuti per fermare un’aggressione ai danni di una minore.

Un uomo stava colpendo con violenza una ragazza, che è finita a terra. I vigili sono prontamente intervenuti, immobilizzando l’aggressore e mettendo in sicurezza la minore.

Successivamente gli operatori hanno appreso che l’aggressore è il padre della tredicenne aggredita e, sentito il pubblico ministero di turno, lo hanno denunciato per abuso dei mezzi di correzione o di disciplina.

Contestualmente, la Polizia Locale ha allertato il Tribunale per i Minori, che ha disposto il coinvolgimento degli assistenti sociali e l’affidamento della ragazza ai familiari.