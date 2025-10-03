Discarica abusiva a cielo aperto nel napoletano: carabinieri arrestano 64enne Sequestrata un’area di circa 650 metri quadrati

A Giugliano in Campania, nella frazione di Varcaturo, i carabinieri della locale stazione insieme ai militari del nucleo forestale di Pozzuoli hanno arrestato un 60enne del luogo.

I carabinieri hanno controllato un’area di circa 650 metri quadrati di proprietà del 64enne. Dagli accertamenti dei carabinieri è emerso che l’uomo avesse gestito e realizzato una discarica abusiva.

Sul terreno erano stati accatastati rifiuti per un volume complessivo pari a 350 metri cubi. L’uomo, arrestato per attività di gestione di rifiuti non autorizzata è in attesa di giudizio.