31enne ferito a Porta Capuana mentre tenta di sedare una lite L’episodio nella notte

Nella notte scorsa, un uomo di 31 anni di origini marocchine è stato aggredito a Porta Capuana, a Napoli, mentre cercava di sedare una lite tra connazionali. Il giovane è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Pellegrini con una ferita allo zigomo e diverse contusioni al volto.

Le prime ricostruzioni

Secondo quanto riportato dai carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli, l’uomo si sarebbe avvicinato ai litiganti per calmare la situazione. Durante la discussione, però, uno dei contendenti lo avrebbe colpito con un’arma appuntita, ferendolo in volto.

Le condizioni del 31enne

La vittima dell’aggressione è stata ricoverata al Pellegrini, dove si trova tuttora in osservazione. Nonostante le ferite riportate, le sue condizioni non destano particolare preoccupazione e non è in pericolo di vita.

Indagini in corso

Gli investigatori stanno cercando di chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Dall’Arma dei Carabinieri fanno sapere che al momento la situazione resta “ancora poco chiara” e che sono in corso approfondimenti per identificare i responsabili dell’aggressione.