18enne accoltellato durante una rapina a Montecalvario L’aggressione nella serata di ieri

Paura a Napoli, in via Concezione a Montecalvario, dove un giovane di 18 anni di Qualiano è stato aggredito e ferito con un coltello durante una rapina. L’episodio è avvenuto nella serata di ieri e il ragazzo è stato trasportato all’ospedale Pellegrini.

Le condizioni del ragazzo

Il giovane ha riportato una ferita alla coscia destra ed è stato medicato dai sanitari. Per lui è stata stabilita una prognosi di 10 giorni, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni.

Le indagini dei Carabinieri

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della pattuglia mobile di zona Centro, che hanno avviato le prime indagini. La dinamica della rapina resta ancora da chiarire e gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e verificando la presenza di eventuali telecamere di videosorveglianza.

Quartieri spagnoli ancora nel mirino

L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza nei Quartieri Spagnoli di Napoli, un’area spesso segnata da episodi di microcriminalità. Le forze dell’ordine sono al lavoro per risalire all’autore dell’aggressione e assicurarlo alla giustizia.