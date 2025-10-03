Sorpreso con la droga: la polizia arresta un 27enne Lotta al consumo e spaccio di sostanze stupefacenti

La polizia ha arrestato un 27enne napoletano, con precedenti, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del commissariato San Giovanni-Barra, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Gerardo Chiaromonte, hanno controllato un uomo a bordo di un’auto, trovandolo in possesso di tre bustine contenenti circa 9 grammi di marijuana, di un panetto di hashish del peso di circa 100 grammi e di 45 euro. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.