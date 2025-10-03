Si presenta in un hotel con un documento da ricercare: fermato dalla polizia

Misura cautelare per un 25enne di origini siriane

Aveva tentato di registrarsi presso la struttura con un passaporto provento di furto, riportante dati e foto di un’altra persona...

Napoli.  

 

La polizia ha sottoposto a fermo di indiziato di delitto un 25enne di origini siriane poiché gravemente indiziato di ricettazione, utilizzo di documento valido per l’espatrio provento di furto, sostituzione di persona e possesso di documenti falsi nell’uso e false attestazioni a pubblico ufficiale sull’identità personale.

In particolare, gli agenti del commissariato Secondigliano, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in una struttura ricettiva in zona Capodichino a seguito di una segnalazione per alert alloggiati.

I poliziotti, giunti prontamente sul posto, hanno individuato un uomo ed hanno accertato che quest’ultimo aveva tentato di registrarsi presso la struttura con un passaporto provento di furto, riportante dati e foto di un’altra persona, inoltre, il 25enne, durante le fasi dell’identificazione, aveva fornito agli agenti le generalità del passaporto segnalato.

All’esito della convalida, l'uomo è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere dall’autorità giudiziaria. 

