Ruba il cellulare ad una donna: minorenne denunciato dalla polizia Nei guai un 16enne egiziano

La polizia ha denunciato un 16enne egiziano per furto aggravato. In particolare, gli agenti delle Uopi (Unità operative pronto intervento), durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Caracciolo, hanno udito le urla di una donna.

Gli operatori, prontamente intervenuti, sono stati avvicinati dalla stessa, la quale ha riferito di aver subito il furto del suo cellulare ed ha indicato agli agenti il soggetto che stava fuggendo verso Piazza Vittoria.

Il 16enne, poco dopo, è stato raggiunto e bloccato dai poliziotti e trovato in possesso del cellulare appena rubato che è stato successivamente restituito alla legittima proprietaria. Per tali motivi, l’indagato è stato denunciato.