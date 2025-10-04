Traffico e spaccio di droga, operazione della Dda nel nolano: cinque arresti Il sodalizio agiva sfruttato la forza intimidatrice del clan Tammaro

I carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna e della compagnia di Nola hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Napoli, su richiesta della direzione distrettuale antimafia, nei confronti di cinque persone gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e detenzione, a fine di spaccio, delle stesse.

In particolare, sarebbe emersa l’operatività di un sodalizio per il controllo e la gestione delle piazze di spaccio in Casalnuovo di Napoli e zone limitrofe, che avrebbe sfruttato la forza intimidatrice del clan Tammaro sul territorio ed avrebbe agito al fine di agevolarlo e favorirne l’ascesa criminale.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e, quindi, presunte innocenti fino a sentenza definitiva.