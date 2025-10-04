Napoli, blitz antidroga: smantellate piazze di spaccio legate al clan Tammaro Operazione dei Carabinieri a Casalnuovo

In mattinata, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna e della Compagnia di Nola hanno eseguito un’importante operazione antidroga nel Napoletano.

Sono state emesse cinque misure cautelari in carcere nei confronti di indagati accusati, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e detenzione ai fini di spaccio.

Il ruolo del clan Tammaro

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gli indagati gestivano alcune piazze di spaccio nel territorio di Casalnuovo, operando sotto l’influenza e la protezione del clan Tammaro.

Il gruppo avrebbe sfruttato la forza intimidatrice del clan per consolidare la propria presenza sul territorio e favorirne l’ascesa criminale.

L’indagine e gli scenari futuri

L’attività investigativa ha permesso di documentare mesi di attività illecite, con un’organizzazione strutturata che gestiva la distribuzione di droga in diverse aree strategiche. Le indagini proseguono per accertare ulteriori responsabilità e ricostruire la rete di collegamenti tra i soggetti coinvolti.