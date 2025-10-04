Incidente sul lavoro: esplosione in un'officina, tre feriti di cui due gravi E' successo a Pomigliano d'Arco. Ancora da chiarire le cause dell'incidente.

Due operai sono rimasti feriti in modo grave da un'esplosione avvenuta stamane all'interno di un'officina di autodemolizioni. E' successo in via San Giusto a Pomigliano d'Arco.

Nello scoppio è rimasto ferito in modo meno grave anche un terzo operaio. I due in gravi condizioni, di cui uno in pericolo di vita, sono stati portati al Cardarelli. Il terzo è stato medicato sul posto e poi trasportato all'ospedale del Mare.

Sul posto, per avviare le relative indagini sono giunti i carabinieri della stazione di Pomigliano, insieme ai colleghi della compagnia di Castello di Cisterna. Ancora da chiarire le cause dell'incidente.