Colto da infarto: muore in carcere a Poggioreale Ciambriello: "La vita in carcere deve continuare, bisogna farsi carico delle vulnerabilità!"

Il garante campano dei detenuti Samuele Ciambriello in mattinata ha fatto visita nel carcere di Poggioreale, super affollato, erano presenti 2137 persone.

È stato anche nel reparto dove ieri sera è morto un detenuto italiano di 56 anni, per infarto. A Poggioreale fino al 31 luglio di quest'anno vi sono stati due suicidi, 24 tentativi di suicidio, 196 atti di autolesionismo, un decesso per cause da accertare e 9 decessi per cause naturali. Ad oggi in Italia 182 morti in carcere, di cui 65 suicidi(in Campania 5).

Il garante campano Ciambriello all'uscita del carcere ha dichiarato:

"Il sovraffollamento, celle da sei, sette e dieci persone, letti a castello che impediscono di aprire le finestre, spazi angusti, problemi igienici sanitari costituiscono trattamenti inumani e degradanti.

Chi deve intervenire? Non solo la politica, ma anche le Procure, la magistratura di sorveglianza e le Asl.

La politica che nella custodia del detenuto non impedisce che il detenuto muoia perde il suo mandato costituzionale.

Le morti, i suicidi sono anche la tragica conseguenza di fattori prevedibili. Occorre farsi carico delle vulnerabilità e della dignità negata! La vita in carcere deve continuare, Il carcere non sia un buco nero o una tragica fatalità "