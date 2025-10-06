Movida sicura: il bilancio dei controlli in città a Casoria

Mario Pepe
Nuova operazione di controllo, ieri sera a Casoria, nell’ambito dell’iniziativa “Movida Sicura”.
L' attività interforze ha visto l'impiego della Polizia Municipale di Casoria, dell’Arma dei Carabinieri e dell'Esercito Italiano - Raggruppamento 2 Campania 2 gruppo tattico complesso minore.
Sono state interessate piazza San Paolo, via De Gasperi, via Principe di Piemonte, via Pio XII con l'impiego di 10 pattuglie: identificate 50 persone e controllati 40 veicoli.
Effettuati 3 sequestri ed elevate sanzioni amministrative per un totale di circa 3.000 euro. Controllate anche le aree oggetto di abbandono dei rifiuti per contrastare comportamenti incivili e ripristinare il decoro urbano.