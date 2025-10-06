Abbandono rifiuti, due persone denunciate ad Acerra Le congratulazioni del sindaco D'Errico

Due persone sono state denunciate dalla polizia municipale di Acerra (Napoli), per abbandono illecito di rifiuti. In particolare, gli agenti della polizia locale hanno individuato e denunciato all'autorità giudiziaria due cittadini residenti nei comuni limitrofi, che avevano abbandonato diversi bustoni contenenti rifiuti edili, presso il cavalcavia dell'asse di supporto in località Candelara. Gli agenti, grazie ad alcune segnalazioni, ed all'impianto di videosorveglianza cittadino, sono riusciti ad identificare i veicoli utilizzati per il trasporto dei rifiuti risalendo così ai responsabili del deposito illecito dei rifiuti.

"Congratulazioni al nostro comando di Polizia Locale - sottolinea il sindaco Tito d'Errico - che ancora una volta ha dato dimostrazione di prontezza operativa ed efficacia degli accertamenti per quello che resta un gesto irresponsabile, incivile e penalmente rilevante. L'amministrazione comunale continuerà il contrasto all'abbandono illecito di rifiuti grazie ad un incessante lavoro quotidiano che può contare sull'attività della Municipale, sul sistema di videosorveglianza e sulla collaborazione dei cittadini". (foto di repertorio)