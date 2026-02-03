Torna in azione la "banda della marmotta": assaltato un altro bancomat Il dispositivo sfondato con un'auto usata come ariete

Hanno sfondato le porte con un'auto, tentando di portare via il bancomat. Ma il colpo è fallito, anche se i danni sono ingenti. Ancora una volta uno sportello automatico finito nel mirino della "banda della marmotta".

Una vera e propria emergenza, come ha sottolineato nei giorni scorsi il prefetto di Napoli, Michele di Bari, che in questi giorni (proprio alla luce dei continui assalti) ha predisposto un rafforzamento dei controlli.

L'ultimo episodio è avvenuto stamattina all'alba a Pozzuoli: i carabinieri della compagnia cittadini sono intervenuti presso la filiale Unicredit di Piazza Capomazza.

Dopo aver sfondato l'ingresso i malviventi non sono riusciti a portare via nulla e dunque il furto non è stato portato a termine. Investigatori al lavoro per ricostruire la dinamica e risalire ai responsabili dell'ennesimo assalto ad un atm dell'area metropolitana partenopea.