Napoli, lavori su Corso Umberto: ecco le disposizioni per il traffico Da oggi mercoledì 3 marzo fino al 14 maggio 2027

I new jersey al centro della careggiata saranno sostituiti da un cordolo spartitraffico. L'intervento, da 1,6 milioni di euro, prevede inoltre attraversamenti rialzati e nuovi semafori.

Al via i lavori su corso Umberto a Napoli. Lavori particolarmente attesi dai tanti commercianti della zona che sperano nella riqualificazione dell'intera zona, sempre molto trafficata. Attenzione rivolta poi alla sicurezza ma con l'auspicio “che possano essere rispettati i tempi previsti per i l'intervento”.

Intanto da Palazzo San Giacomo nuove disposizioni per la circolazione in vigore fino al 14 maggio 2027.

“A partire da oggi, martedì 3 febbraio, e fino al 14 maggio 2027 – spiegano Comune - è attivo un dispositivo temporaneo di circolazione in Corso Umberto I per consentire l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria dello spartitraffico. L’intervento prevede l’avanzamento del cantiere per fasi successive, a partire dall’incrocio con Piazza Garibaldi, ed i lavori saranno eseguiti garantendo per ogni senso di marcia una carreggiata libera, al fine di limitare i disagi alla circolazione”.

Principali modifiche alla viabilità

Per tutta la durata dei lavori, nelle aree interessate da ciascuna fase del cantiere e nei 20 metri a monte e a valle delle stesse, saranno adottati i seguenti provvedimenti:

Sospensioni temporanee

Sospensione della sosta a pagamento senza custodia (strisce blu); sospensione di tutte le tipologie di sosta autorizzata, incluse le fermate bus; sospensione degli attraversamenti pedonali esistenti. Ed ancora previsto il divieto di sosta permanente con rimozione coatta nelle aree di cantiere. Saranno inoltre realizzati attraversamenti pedonali provvisori, collocati a distanza idonea e dotati di segnaletica luminosa, mentre saranno delocalizzati gli stalli H personalizzati temporaneamente sospesi.























