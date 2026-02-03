Napoli, scippo shock in via Toledo: ferita turista 46enne arrestato. La giovane di Matera è finita in ospedale

Il pomeriggio di shopping e passeggiate nel cuore di Napoli si è trasformato in un incubo per una ragazza di 23 anni. In via Toledo, una delle arterie più frequentate dai visitatori, un uomo di 46 anni ha aggredito una giovane turista originaria di Matera per strapparle un orecchino. Un gesto fulmineo e violento che non ha lasciato scampo alla vittima, rimasta ferita durante il raid. L'aggressore è stato però intercettato e arrestato dagli agenti della Polizia Locale, ponendo fine a una fuga durata pochissimi istanti.

L'aggressione e i soccorsi

La dinamica dell'episodio è apparsa subito grave. Non si è trattato di un semplice borseggio, ma di uno strappo brutale che ha causato alla giovane una ferita lacero-contusa al lobo dell'orecchio. Dopo l'allarme, la 23enne è stata immediatamente trasportata al vicino ospedale Pellegrini, presidio sanitario di riferimento per il centro storico. I medici, dopo aver prestato le cure necessarie, hanno giudicato le lesioni guaribili in dieci giorni, un referto che aggrava la posizione dell'indagato.

Il blitz e il processo direttissimo

L'intervento è stato condotto dagli uomini dell'Unità Operativa Avvocata della Polizia Locale. Gli agenti, dopo aver raccolto la testimonianza della vittima e ricostruito l'identikit del colpevole, hanno bloccato il 46enne e proceduto con gli accertamenti di rito. Informato il magistrato di turno presso la Procura della Repubblica, per l'uomo sono scattate le manette. La vicenda giudiziaria sarà rapidissima: il 46enne verrà infatti processato con rito direttissimo. L’episodio riaccende i riflettori sulla sicurezza nelle zone a maggiore vocazione turistica della città, proprio in un momento di affluenza record per il capoluogo campano.