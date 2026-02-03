Trasporto scolastico: la Polizia locale scopre mezzi abusivi e modificati I controlli dei caschi bianchi per garantire la sicurezza degli studenti: multe e sequestri

Controlli straordinari della Polizia locale di Napoli dei veicoli utilizzati per il trasporto scolastico, con l'intento di garantire la sicurezza di tutti. In azione gli agenti del nucleo di Polizia Turistica, che si sono concentrati nella zona di corso Malta e strade limitrofe.

Le verifiche hanno consentito di accertare l’esercizio abusivo dell’attività di trasporto da parte di alcuni conducenti e hanno fatto emergere irregolarità che mettono a rischio la sicurezza dei passeggeri, come modifiche strutturali ai veicoli finalizzate ad aumentare la capienza dei posti a sedere. È stato rilevato, inoltre, che alcuni mezzi impiegati nell’attività illecita erano stati alterati per presentare caratteristiche estetiche simili a quelle dei veicoli regolarmente autorizzati. Questo il bilancio dei caschi bianchi partenopei.

Dieci i veicoli controllati e 12 i verbali per infrazioni al Codice della Strada emessi, di cui: 3 perché era stato adibito a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso; 3 per trasporto di persone in sovrannumero; 2 perché era stato abusivamente modificato il veicolo; uno per omessa revisione; uno per mancanza dei documenti di circolazione al seguito; uno per omesso uso delle cinture di sicurezza; uno per dispositivi di sicurezza non funzionanti.

Per due dei veicoli controllati è scattato anche il sequestro finalizzato alla confisca. Infine, sono state sospese 3 patenti di guida e ritirate 3 carte di circolazione.