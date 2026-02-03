Trasporta dosi di cocaina: percorre 20 km contromano per sfuggire ai carabinieri In carcere un 28enne di Caivano, bloccato dopo un lungo inseguimento sulla circonvallazione esterna

Sono state sufficienti 59 dosi di cocaina per convincere F.D.N, 28enne di Caivano, a imboccare contromano la circonvallazione esterna. Mezz’ora dopo le 15, le auto in strada sono tantissime. Tra queste quella del giovane caivanese e quella della sezione radiomobile di Giugliano.

Il punto di contatto, il momento in cui i carabinieri calano la paletta per l’alt è nel comune di Qualiano.

L'indagato non ha intenzione di fermarsi, ha troppo da perdere e le 59 dosi di cocaina che porta con sé sono un incentivo più che valido per affidarsi alla fortuna e alle proprie doti di pilota. Così ingrana la prima e schiaccia l’acceleratore fino a fine corsa del pedale. L’inseguimento si protrae per 20 chilometri, tutti contromano lungo la circonvallazione esterna.

Una corsa folle tra automobilisti terrorizzati, clacson, frenate e i militari che tentano di fermare il fuggitivo senza che provochi un disastro.

L’esperienza è dalla loro e l’auto viene fermata senza conseguenze.

Sul percorso, i carabinieri troveranno anche l’involucro di cui si era disfatto il 28enne. All’interno la cocaina che sarebbe stata verosimilmente smerciata. In manette per detenzione di droga a fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale, il giovane è ora in carcere.