Giugliano, due rinforzi per continuare a credere nella salvezza Dal Perugia arriva Broh e dalla Cremonese il 2006 Bozza

Due colpi in entrata per il Giugliano che, dopo il pari conquistato nel derby dell'Arechi contro la Salernitana, torna a credere nella salvezza. I tigrotti hanno annunciato l'acquisto a titolo definitivo (accordo fino a giugno 2027) del centrocampista Jeremie Broh, prelevato dal Perugia.

Cresciuto nel settore giovanile del Parma, nel 2015 esordisce in Serie A con gli emiliani. In seguito passa al Sassuolo, prima del trasferimento in Serie C al Pordenone nella stagione 2016/2017. L’anno successivo approda al Sudtirol dove totalizza 31 presenze e la qualificazione ai playoff promozione in B. Poi arriva l’esordio in Serie B con il Padova dove centra 18 presenze complessive, l’anno seguente si trasferisce al Cosenza, in Serie B, totalizzando 19 presenze complessive. La stagione 2020/2021 passa al Palermo, in Serie C, prima di ritornare al Sudtirol: 41 presenze complessive con i biancorossi, 4 gol e la promozione diretta in Serie B. Nell’anno 2022/2023 ritorna al Palermo, sempre in Serie B, centrando 32 presenze complessive. Poi di nuovo al Sudtirol in Serie B: 18 presenze totali. In seguito sei mesi al Padova, prima di trasferirsi al Perugia, dove nell’ultimo anno e mezzo ha totalizzato 25 presenze. In carriera può vantare 2 presenze con la nazionale italiana Under 18 e 1 con l’Under 20.

Il Giugliano, inoltre, ha prelevato in prestito dalla Cremonese anche il classe 2006 Mattia Bozza. Cresciuto nel Settore Giovanile dell’Udinese, con cui ha svolto tutta la trafila. Questa estate si è trasferito alla Cremonese, protagonista in Primavera 1 con 14 presenze.