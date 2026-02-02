Sorrento, due operazioni in entrata nell'ultimo giorno di mercato Le trattative del club costiero che saluta anche due calciatori

Nell'ultimo giorno di mercato il Sorrento ufficializza quattro operazioni, due in entrata e due in uscita: ingaggiati i difensori: Saer Diop dall'Ospitaletto e Denis Portanova dalla Virtus Entella. Salutano Pasquale Riccardi che passa al Siracusa e Diego Russo, ingaggiato dal Crotone.

Di seguito gli annunci ufficiali:

Il Sorrento Calcio 1945 S.r.l. rende noto di aver acquisito, in prestito dalla Union Brescia, il diritto alle prestazioni sportive di Saer Diop, nato a Russi (Reggio Emilia) il 13 gennaio 2005.

Difensore centrale, cresciuto nel settore giovanile del Bologna (65 presenze in Primavera 1, 3 in Youth League), Diop ha all’attivo 7 gettoni tra Nazionale Under 18 e Under 19.

Per lui in C tre presenze con la Feralpi Salò e quattro presenze, in questa prima parte di stagione, con l’Ospitaletto.

Il Sorrento Calcio 1945 S.r.l. rende noto di aver acquisito, a partire dalla stagione in corso, il diritto alle prestazioni sportive di Denis Portanova, nato a Napoli il 20 giugno del 2001.

Difensore centrale, Portanova ha disputato la prima parte della stagione con la Virtus Entella (7 presenze in Serie B e vanta già 80 apparizioni in Serie C con le maglie di Entella, Gubbio e Pistoiese (due le reti all’attivo).

SALUTANO RICCARDI E RUSSO

Il Sorrento Calcio 1945 S.r.l. rende noto di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive di Pasquale Riccardi al Siracusa Calcio 1924.

Il club rossonero ringrazia il calciatore per la professionalità dimostrata ed contribuito fornito nel corso della sua esperienza con il Sorrento (52 presenze ed un gol)

Il Sorrento Calcio 1945 S.r.l. rende noto di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive di Diego Russo al F.C. Crotone. Il club rossonero ringrazia l’attaccante per il contribuito fornito in quest’ultimo anno e mezzo (12 presenze ed un gol)