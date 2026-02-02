È ufficiale, Alisson è del Napoli È arrivato anche il tweet di Adl

È ufficiale: il Napoli ha acquisito le prestazioni sportive di Alisson de Almeida Santos dallo Sporting Clube de Portugal con la formula del prestito con diritto di opzione. A sancire l’operazione, oltre al comunicato del club azzurro, è arrivato anche il consueto tweet del presidente Aurelio De Laurentiis, che ha salutato l’arrivo dell’attaccante brasiliano dando il benvenuto al nuovo rinforzo.

Nato il 27 settembre 2002, Alisson è un profilo giovane ma già con un percorso internazionale alle spalle. Cresciuto nel settore giovanile del Vitória, ha poi maturato esperienze tra Brasile ed Europa vestendo le maglie di Náutico, Figueirense e União Leiria, prima del salto allo Sporting Lisbona, che lo ha prelevato nell’estate del 2025. Proprio con il club portoghese si è messo in luce in ambito europeo, realizzando tre reti in Champions League contro Kairat, Marsiglia e Athletic Bilbao, dimostrando personalità e capacità di incidere anche su palcoscenici di livello.

Il suo arrivo assume un peso specifico ancora maggiore alla luce del momento vissuto dal Napoli. Alisson va infatti a rimpinguare un organico ridotto all’osso, messo a dura prova dai numerosi infortuni che hanno limitato le scelte di Antonio Conte nelle ultime settimane. Un innesto necessario, prima ancora che strategico, per garantire alternative offensive e profondità a una rosa chiamata ad affrontare una fase intensa della stagione.

Ora la parola passa al campo.