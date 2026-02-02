Napoli: ospedale Santobono verso riconoscimento Irccs Enza Amato: "Salto di missione con più ricerca e più sperimentazioni"

"Il percorso che porta il Santobono-Pausilipon verso il riconoscimento come Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e' giunto alle battute conclusive ed e' un passaggio di grande rilievo istituzionale - ha detto Enza Amato, Presidente del Consiglio comunale di Napoli - un iter avviato nel 2022, fondato su valutazioni tecniche rigorose e culminato con l'ispezione ministeriale che ha verificato qualita' dell'assistenza, organizzazione, ricerca e capacita' di integrazione clinica".

"La convocazione della Conferenza Stato-Regioni rappresenta l'ultimo passaggio formale prima del via libera definitivo del Ministero della Salute e certifica il ruolo nazionale che questo ospedale svolge da anni nella cura delle patologie pediatriche complesse - ha continuato Amato - essere Irccs significa un salto di missione con piu' ricerca, piu' sperimentazioni, piu' reti e una maggiore capacita' di attrarre casi complessi anche da fuori regione".