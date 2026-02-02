Lirica: Macciardi: "In San Carlo clima sereno. Costruiamo futuro" Nei giorni scorsi, il sovrintendente ha incontrato l'assessore regionale alla Cultura, Ninni Cutaia

"Un clima sereno e tranquillo", con l'obiettivo di costruire il futuro "nella massima armonia possibile". Si esprime cosi' il sovrintendente del teatro San Carlo di Napoli, Fulvio Adamo Macciardi, a poche ore dal Consiglio di indirizzo che ha approvato il bilancio di previsione per il 2026. "Il clima e' sereno - spiega Macciardi ai cronisti che gli chiedono se le tensioni degli ultimi mesi siano ormai alle spalle a margine della presentazione di un libro - dobbiamo costruire un futuro e credo che ci siano le condizioni per fare quello che serve, passo per passo".

Nei giorni scorsi, il sovrintendente ha incontrato l'assessore regionale alla Cultura, Ninni Cutaia, che conosceva gia' da tempo per i trascorsi comuni al MiC. "E' stato un incontro professionalmente cordiale - assicura - ma soprattutto il tema e' costruire il futuro nella massima armonia possibile". Macciardi non si sbilancia sulla prossima stagione teatrale, limitandosi a dire che "ci sara' tempo e modo per fare tutto". Si dice quindi "contento" per l'approvazione del bilancio, avvenuta nella riunione del CdI di oggi, che considera "un passaggio importante". "E' un atto propedeutico - aggiunge - e indispensabile, perche' se ci fossero stati dei problemi gia' ad approvare questa stagione sarebbe stato difficile pensare al futuro"