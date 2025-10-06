Istruttore di guida con patente scaduta e auto senza assicurazione La polizia sanziona un’autoscuola del Vesuviano

La polizia ha sanzionato un’autoscuola del vesuviano a seguito di un controllo. Dalle verifiche effettuate dagli agenti del distaccamento polizia stradale di Nola, uno dei veicoli utilizzato dall'autoscuola è risultato privo di assicurazione e già sottoposto a sequestro amministrativo per la stessa infrazione.

Inoltre, gli agenti hanno sorpreso l’istruttore di guida a svolgere la propria funzione di docente con patente di guida scaduta di validità e saldo punti azzerato.

I centauri della stradale hanno immediatamente sottoposto a sequestro il veicolo mentre al titolare dell’autoscuola è stata comminata una sanzione di circa 2000 euro.

L’attività si inserisce nel più ampio contesto dei controlli della polizia stradale finalizzati alle attività connesse alla circolazione stradale.