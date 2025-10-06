In moto con pistola scacciacani e tirapugni: denunciato un minore L'intervento degli agenti del commissariato Montecalvario

La polizia ha denunciato un minore per porto di armi od oggetti atti ad offendere. In particolare, gli agenti del commissariato Montecalvario, nel transitare in piazza Sannazzaro, hanno controllato due ragazzi minorenni a bordo di un motociclo, trovando il passeggero in possesso di una pistola scacciacani priva di tappo rosso e di un tirapugni.

Inoltre, il conducente è stato sanzionato amministrativamente per guida senza patente mentre il veicolo è stato posto a fermo e sequestro amministrativo poiché sprovvisto di assicurazione.