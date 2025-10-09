Evasione sul carburante, denunce e sequestri della Guardia di finanza Sigilli a 56mila litri di gasolio e a due mezzi utilizzati per il trasporto: due indagati

Due automezzi sequestrati insieme ad una cisterna e 56mila litri di gasolio per autotrazione, con due persone denunciate per ricettazione e violazione alla normativa sulle accise.

E' il bilancio dell'attività condotta dalla Guardia di finanza di Nola durante un controllo a Marigliano, dov'era stato fermato un autoarticolato telonato con targa romena.

Il mezzo trasportava 28mila litri di gasolio in "cubotti" da mille litri ciascuno, accompagnati da documentazione contraffatta e senza che l'autista, anch'egli di nazionalità rumena, potesse dimostrare la provenienza del prodotto.

Nella stessa area di parcheggio era pronta un'autocisterna - riconducibile ad una società italiana - pronta a travasare il carburante.

Le fiamme gialle hanno contestato l'evasione dell'Iva e delle accise: i mezzi sono stati sequestrati, insieme al carburante, ed è scattata la denuncia per il camionista ed il rappresentante della società.