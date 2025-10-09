Napoli: prefetto, in calo rapine e furti a Casoria Resta comunque alto il livello di attenzione, predisposti nuovi controlli

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, rende noto che "permane una particolare attenzione presso territorio di Casoria e l’intera area metropolitana da parte delle forze di Polizia, come disposto in seno al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica". La Prefettura in una nota sottolinea che "dalle analisi dell’andamento delle delittuosità sul territorio di riferimento emerge peraltro un trend complessivamente in calo dei principali reati, compresi quelli predatori e, in particolare, delle rapine e dei furti. Resta tuttavia alto il livello di attenzione e sono già stati disposti e programmati servizi di controllo del territorio ad “Alto Impatto”, che prevedono un’intensificazione delle attività di prevenzione e presidio nelle aree più sensibili, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza a cittadini e operatori economici. La collaborazione istituzionale e la presenza costante sul territorio restano le leve fondamentali per contrastare ogni forma di criminalità e per rafforzare la fiducia della comunità nelle Istituzioni".