Casavatore: detenzione e spaccio, arrestato 48enne L'uomo era sottoposto alla libertà vigilata

I carabinieri della Stazione di Casavatore, nel napoletano, hanno arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti un 48enne già noto alle forze dell'ordine e sottoposto alla libertà vigilata. L'uomo, dettaglia l'Arma in una nota, "è stato notato in via Gian Battista Vico, zona popolare già nota per episodi di spaccio. I militari, impegnati in un servizio di osservazione, hanno documentato due cessioni di hashish ad altrettanti clienti, subito fermati e segnalati alla Prefettura come assuntori". Notati i carabinieri, Barbato "ha tentato di disfarsi di un astuccio per occhiali, lanciandolo sotto un'auto in sosta. All'interno, i militari hanno trovato 17 grammi circa di hashish già dosato. Nelle sue tasche anche 125 euro in contanti e altro stupefacente, ritenuti provento dell'attività di spaccio". Il 48enne è ora in carcere.